ندوة عن التعليم في عصر الميتافيرس بمركز النيل للإعلام بالخارجة

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، تنفيذ ندوة تثقيفية توعوية بمقر مركز إعلام الخارجة بالوادي الجديد بعنوان التعليم في عصر الميتا فيرس، بحضور مجموعة من طلاب المدارس المختلفة.

وقال حسن إن ما يشهده العالم من تطور هائل في كافة المجالات لا بد لنا أن نواكب جميع المتغيرات تماشيا مع الاستراتيجية الدولية للتنمية المستدامة، وخاصة التعليم لما له من مكانة بارزة توليها الدولة اهتماما خاصا، ويظهر ذلك جليا فيما نشهده من تغييرات جذرية على كلا من التعليم الأساسي والعالي لتطوير جيل جديد قادر على المنافسة في سوق العمل.

وأضاف أن الدولة تسعى لتطوير المدارس وإدخال مدارس متميزة حديثة جرى إنشاؤها على نموذج مستوحى من نظام التعليم الياباني، وإعادة هيكلة التعليم بالمدارس الفنية لتركز على التكنولوجيا وأحدث نظم التعليم، فضلا عن رعاية الطلاب المتميزين والموهوبين والنوابغ وضمان التعليم المتميز لذوي الاحتياجات الخاصة.