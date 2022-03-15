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قالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا إن نيوزيلندا ستقدم 4 ملايين دولار نيوزيلندي أخرى (7ر2 مليون دولار أمريكي) من المساعدات الإنسانية لدعم أوكرانيا.

وأضافت: "نشعر بالفزع إزاء الانتهاكات الفظيعة لحقوق الإنسان التي تحدث في أوكرانيا، ولا سيما الهجمات الروسية على الممرات الإنسانية، واستهداف المدنيين".

وقالت إن التمويل يضاف إلى 2 مليون دولار تم توفيرها بالفعل وسيساعد أولئك الموجودين على الأرض على الفور بينما تواصل نيوزيلندا النظر في خيارات لمزيد من الدعم.

وأعلنت نيوزيلندا أيضا أنها ستوفر مأوى لنحو أربعة آلاف من أفراد الأسر الأوكرانية في نيوزيلندا.