 رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا يزورون العاصمة الأوكرانية اليوم لتأكيد الدعم - بوابة الشروق
الثلاثاء 15 مارس 2022 12:37 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء الأزمة الروسية-الأوكرانية قريبا؟

النتـائـج تصويت

رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا يزورون العاصمة الأوكرانية اليوم لتأكيد الدعم

وارسو - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 11:20 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 15 مارس 2022 - 11:20 ص

يزور رؤساء وزراء كل من بولندا والتشيك وسلوفينيا، اليوم الثلاثاء، العاصمة الأوكرانية كييف، لتأكيد الدعم الأوروبي للبلاد.

وأوضحت الحكومة البولندية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، والسلوفيني يانيز جانشا، سيزورون كييف كممثلين عن المجلس الأوروبي، وسيلتقون رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزرائه دينيس شميهال.

ولفت البيان إلى أنه جرى ترتيب الزيارة بالتشاور مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.

وتهدف الزيارة لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي المطلق لسيادة أوكرانيا واستقلالها. كما تهدف إلى تقديم حزمة واسعة من الدعم لأوكرانيا والأوكرانيين.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك