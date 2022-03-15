رؤساء وزراء بولندا والتشيك وسلوفينيا يزورون العاصمة الأوكرانية اليوم لتأكيد الدعم

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يزور رؤساء وزراء كل من بولندا والتشيك وسلوفينيا، اليوم الثلاثاء، العاصمة الأوكرانية كييف، لتأكيد الدعم الأوروبي للبلاد.

وأوضحت الحكومة البولندية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي، ورئيس الوزراء التشيكي بيتر فيالا، والسلوفيني يانيز جانشا، سيزورون كييف كممثلين عن المجلس الأوروبي، وسيلتقون رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ورئيس وزرائه دينيس شميهال.

ولفت البيان إلى أنه جرى ترتيب الزيارة بالتشاور مع رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيسة المفوضية الأوروبية أورزولا فون دير لاين.

وتهدف الزيارة لتأكيد دعم الاتحاد الأوروبي المطلق لسيادة أوكرانيا واستقلالها. كما تهدف إلى تقديم حزمة واسعة من الدعم لأوكرانيا والأوكرانيين.