البنتاجون: أوكرانيا تستخدم الطائرات المسيرة بشكل فعال

أكد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، جون كيربى، اليوم الثلاثاء، أن أوكرانيا لا تزال تحتفظ بمعظم مخزونها من الطائرات المسيرة وتستخدمها بفعالية ومهارة.

وأشار كيربى خلال مؤتمر صحفي أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، إلى أن "القوات الروسية لم تحقق تقدما ملحوظا خلال نهاية الأسبوع".. مؤكدا أن "استمرار تزويد أوكرانيا بالدعم العسكري والمساعدات التي تصد الثغرات لديهم وما يلبى احتياجاتهم بقدر المستطاع".

وأشار إلى أن "وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، أضاف بلغاريا إلى محطات جولته الأوروبية التي يحضر خلالها اجتماع لحلف الناتو في بروكسل الأربعاء المقبل ليتوجه بعدها إلى سلوفاكيا".

وأوضح المتحدث باسم الدفاع الأمريكية أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "فشل في استخدام حربه على أوكرانيا، كرسالة لحلف الناتو الذي وجده موحدا على جبهته الغربية".

وأكد أن القوات الروسية استهدفت منشآت تدريبات أوكرانية كما قصفت بعض المطارات في شرق أوكرانيا، ووسعت نطاق بعض الأهداف مستخدمة الصواريخ الباليستية.

في السياق، أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية مقتل 13 ألف و500 جندي روسي وتدمير 404 دبابات و77 طائرة و150 من الأنظمة المدفعية منذ بداية الحرب وحتى اليوم الثلاثاء.

وكتبت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في منشور عبر موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي، وفق ما أوردته وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، أن "إجمالي الخسائر القتالية التقريبية للعدو بين 24 فبراير و15 مارس بلغ أكثر من 13 ألف و500 شخص و404 دبابات و1279 مركبة قتالية مدرعة و150 من الأنظمة المدفعية و64 من أنظمة الصواريخِ متعدّدِ الانطلاقِ و36 من أنظمة الدفاع الجوي و81 طائرة و95 مروحية و640 مركبة و3 سفن وقوارب و60 خزان وقود و9 طائرات بدون طيار من المستوى التشغيلي والتكتيكي".

وأوضحت هيئة الأركان العامة، أنها لا تزال تعمل على توضيح البيانات، نظرا لصعوبة حسابها بدقة بسبب الكثافة العالية للأعمال العدائية.

على صعيد متصل، أعلنت سلطات إقليم "دونيتسك" أن الجيش الأوكراني جدد القصف المكثف على المدينة وعدة بلدات بالجمهورية، وأطلق أكثر من 300 قذيفة خلال الساعات الأخيرة.

وذكرت السلطات، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الإخبارية، أنه جرى "قتل 47 مدنيا وأصيب أكثر من 200 خلال الأيام الماضية جراء القصف الأوكراني المتواصل".

وأضافت أن "الجيش الأوكراني أطلق منذ بداية التصعيد حوالي 14 ألف قذيفة على الأراضي في الجمهورية، حيث استهدف الآلاف من منشآت البنية التحتية".