عمرو الليثي يتصدر تريند جوجل بعد بكائه ورسالته المؤثرة لوالدته

تصدر اسم الإعلامي عمرو الليثي تريند رقم «1» على مؤشر البحث الشهير «جوجل»، وأيضًا تريند مواقع التواصل الاجتماعي، بعد حلقة أمس الإثنين من ​​برنامجه «واحد من الناس» المذاع عبر قناة «الحياة».

وكان «الليثي» قد استضاف المخرج الكبير نبيل عبدالنعيم مخرج البرنامج الشهير «الست دي أمي»، وقال المخرج نبيل عبدالنعيم خلال لقائه ببرنامج «واحد من الناس»: «هناك سيدة عظيمة يجب أن أتحدث عنها وهي سيدة من السويس أنجبت ولدين عمرو وشريف ولها جميل عند كل بيت في مصر، لأنها خلت البرامج التعليمية تنتقل من المدارس إلى شاشة التليفزيون وتدخل كل بيت في مصر، الست العظيمة دى اسمها ليلى الديدى واللى هيتكلم عنها ابنها البكرى عمرو الليثى».

ولم يتمالك الليثى دموعه وانهار بالبكاء على الهواء بعد مشاهدة صورتها، وعقب الليثى :«دى مؤامرة منك ومن الإخراج».

و قال الليثى: «أمي ست مكافحة من مواليد السويس تزوجت أبويا الذي كان ضابط شرطة، وكان عندها ولدين فقدت ابنها الصغير ومات على إيدها، وكانت ونعم الصبر في المحنة وحامدة وشاكرة لله، وغرست هذه الصفات فيا، وكانت سند لأبويا في آلامه قبل أفراحه، وبعد وفاة أبي أصبحت هي الأب والأم بالنسبة لى وهي الآن عايشة معايا ربنا يديها الصحة».