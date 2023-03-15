محافظ كفرالشيخ يهنئ الطلاب لحصدهم 8 مراكز جمهورية في مسابقة «ايسف»

هنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، الطلاب الثمانية الفائزين بمسابقة "ايسف" التي شهدتها مكتبة الاسكندرية، اليوم الثلاثاء، موجهًا التحية للطلاب ولأسرهم، ولمشرفيهم، ووكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، محمد عبدالله.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنَّ القيادة السياسية تبذل جهودًا مستمرة لبناء الشخصية المصرية وتنشئة جيلٍ واعٍ مُحب لوطنه، مبدع مبتكر مواكب للتكنولوجيا مُدركٍ لمكتسبات الوطن قادرٍ على رفع رايته في المستقبل القريب، مشيرًا إلى أن الدولة تعزز سبل البحث العلمي سعيًا لمستقبل أفضل.

ومن جهته، قال محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إن مديرية تعليم كفر الشيخ، حصدت العديد من الجوائز منها، أفضل منسق للعام الثانى على التوالى، لأحمد توفيق غازى، وأفضل فريق عمل، كما حصلت نور أحمد درويش، ومنة الله محمد دهب، الجائزة الكبرى فى الهندسة الطبية الحيوية والسفر للولايات المتحدة الأمريكية، وحصلت نيرة محمد الزناتى، وياسمين ابراهيم محمود، على المركز الأول جمهورى فى مجال الطاقة الفيزيائية.

كما حصلت آلاء مصطفى سعيد، وملك أيوب أحمد، على المركز الأول على مستوى الجمهورية فى مجال الأنظمة المدمجة، وحصلت روان علاء جودة، وسجى حسن محمد، المركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مجال الكيمياء، كما حصلت ملك محمود رمضان، ومحمد السيد عبد السميع بالمركز الثانى على مستوى الجمهورية فى مجال الهندسة الطبية الحيوية، وآدم محمود رمضان، على جائزة خاصة افضل عرض تحت السن.

جاء ذلك بحضور وائل الحداد، مدير المركز، وأحمد توفيق، المنسق العام لـ"ايسف" بالمحافظة والمشرفين.