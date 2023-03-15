شاهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيلما تسجيليا خلال افتتاح مجمع مصانع الأسمدة الأزوتية، خلال الفعاليات المقامة بمجمع النصر للكيماويات الوسيطة بمدينة العين السخنة.

وحمل الفيلم التسجيلي عنوان "قلاع إنتاجية"، ويسلط الضوء على المصانع التي يتم افتتاحها، ودورها المهم في المساهمة في تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعظيم الاستفادة من الموارد والقيمة المضافة من الخامات ومصادر الطاقة.

ويضيف مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمركبة بالمنطقة الصناعيةفي العين السخنة، 6 كيانات جديدة للصرح العملاق ويتنوع إنتاج مصانع الأسمدة الأزوتية الجديدة مصنع إنتاج الأمونيا بطاقة 400 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج اليوريا السائلة بطاقة 300 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج اليوريا المحببة بطاقة 300 ألف طن سنويا، إلى جانب مصنع إنتاج حامض النيتريك بطاقة 165 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج نترات النشادر بطاقة 200 ألف طن سنويا، ومصنع إنتاج نترات النشادر الجيرية للمرة الأولى في مصربطاقة 300 ألف طن سنويا.

وتم تنفيذ مصانع الأسمدة الأزوتية بمجمع الأسمدة الفوسفاتية بالعين السخنة، بواسطة تحالف شركتي بتروجيت المصرية وتيسن جروب الألمانية.