البنتاجون ينفي التواصل مع وزارة الدفاع الروسية بشأن إسقاط المُسيرة الأمريكية

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، الجنرال باتريك رايدر، إن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن لم يتحدث إلى نظيره الروسي، سيرجي شويجو، بشأن اعتراض الطائرة الروسية لطائرة أمريكية بدون طيار من طراز "ريبر" ما أدى إلى إسقاطها فوق المياه الدولية.

ونقلت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية عن باتريك رايدر قوله، في تصريحات، إنه "فيما يتعلق بتحدث الوزير أوستن مع نظيره (الروسي)، فليس في هذا الوقت "، مضيفاً أن "مسؤولي وزارة الدفاع الأمريكية لم يتحدثوا على وجه التحديد إلى السلطات الروسية بشأن هذه الحادثة بالذات".

وكان بيان للجيش الأمريكي قد أكد أن الطائرة المسيرة "إم كيو -9 ريبر" كانت تُجري "عمليات روتينية في المجال الجوي الدولي" اليوم الثلاثاء عندما اعترضتها طائرتان روسيتان من طراز "Su-27".