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تستضيف القاعة الملكية بنادي شرطة حدائق أكتوبر، حفل مسابقة الأم المثالية على مستوى المدينة، وذلك مساء الثلاثاء -21 مارس 2023.

يقام الحفل برعاية جهاز مدينة حدائق أكتوبر، برئاسة المهندس محمد مصطفى، والمهندس عفيفي فهمي محمد، ومجلس أمناء حدائق أكتوبر، وتقدمه شاهندة أنور الإعلامية بقناة النهار.

ويعلن خلال الحفل، عن الفائزات بجوائز مسابقة الأم المثالية، وأيضا سيتم تكريم شخصيات نسائية صاحبة الأثر الإيجابي في مدينة حدائق أكتوبر، بحضور أعضاء مجلس النواب ونواب جهاز حدائق اكتوبر وعدد من أعضاء مجلس أمناء مدن الجيل الرابع ورموز العمل العام والشخصيات العامة ونجوم المجتمع ورجال الأعمال وفنانين وإعلاميين، كما يشهد الحفل تقديم فقرات فنية متنوعة.