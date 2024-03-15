كيربر تعود للمشاركة مع ألمانيا في بطولة بيلي كينج

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تعود أنجيليك كيربر، المصنفة الأولى على العالم سابقا، للفريق الألماني في بطولة كأس بيلي جيلي كينج للتنس حيث ستشارك في مباراة الدور الأول أمام الفريق البرازيلي الشهر المقبل.

واختار راينر شوتلر، مدرب الفريق الألماني، اليوم الجمعة، كيربر وتاتيانا ماريا ولاورا سيجموند وآنا -لينا فريدسام للمواجهة التي تقام يومي 12 و13 أبريل المقبل في ساو باولو.

ومن المقرر أن يتم اختيار لاعبة خامسة في وقت لاحق.

وأنجبت كيربر، الفائزة بثلاثة ألقاب في البطولات الأربع الكبرى (جراند سلام) في فبراير 2023، وعادت للمنافسات في يناير الماضي، كجزء من الفريق الألماني الذي فاز بكأس الاتحاد. ووصلت إلى الدور الرابع ببطولة إنديان ويلز خلال الأيام القليلة الماضية.

وقال شوتلر :" عودة كيربر نقطة قوة كبيرة لفريقنا. ظهرت مع الفريق الفائز بكأس الاتحاد، ونتائجها الأخيرة في إنديان ويلز أظهرت مدى قدرتها على تقديم أداء كبير".

وكانت آخر مرة لعبت فيها كيربر لألمانيا في 2022 قبل أن تحصل على أجازة وضع بعد المشاركة في بطولة ويمبلدون في ذات العام.

وكانت ألمانيا فازت على البرازيل في آخر مباراة جمعتهما 3 / 1 في 2023.

ويتأهل الفائز للنهائيات التي تقام في نوفمبر المقبل، في أشبيلية بإسبانيا.