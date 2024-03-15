مصطفى كامل: عمرو دياب مؤسسة مينفعش ‏حد فينا يقول هو اللي صنعه!

نفى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، سخريته من الملحن والمطرب عمرو مصطفى، على خلفية ‏تصريحاته حول دوره في نجاح الفنان عمرو دياب، قائلا:« لم أسخر منه، أنا قلت إحنا هنهزر، عمرو دياب ‏مؤسسة».‏

وشدد خلال مقابلة لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الخميس، أن ‏عمرو دياب «مؤسسة» لا يمكن أن ينسب الفضل في نجاحه إلى شخص.‏

ووجه «كامل» سؤالا للإعلامية بسمة وهبة: «أنتِ عارفة أنتِ قاعدة مع مين في عالم صناعة الغناء‎! ‎‏ مؤكدًا أنه ‏يعتبر رقم واحد في صناعة الغناء مستشهدا على ذلك بشهادة زملائه، قائلا:«أنا لما أقول أنا في الصناعة كل زملائي ‏يقولوا نمبر وان بالأساتذة اللي موجودة حاليا».‏

وأكد أن عمرو دياب فنان استثنائي لا يمكن لأحد أن ينسب الفضل في نجاحه إليه، واصفا الملحن عمرو مصطفى ‏بـ«المبدع»، قائلا:«عمرو مصطفى مبدع وأخويا وحبيبي، لكن على الجانب الآخر الفنان عمرو دياب مؤسسة مينفعش ‏حد فينا يقول هو اللي صنعه!».‏

وذكر أنه كتب أغنية «الملاك البريء» و «وأوعدني» لعمرو دياب، لكن ذلك لا يعني أنه هو من صنعه، داعيا الفنان ‏عمرو مصطفى إلى الهدوء.

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واعتبر من جانبه أن الملحن وليد سعد «أفضل ملحن في مصر»، قائلا:«وليد ابني وأنا من اكتشفته وهو أفضل ملحن ‏بمصر». ‏