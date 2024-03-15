مصطفى كامل: عمرو دياب مؤسسة مينفعش ‏حد فينا يقول هو اللي صنعه!

نفى الفنان مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، سخريته من الملحن والمطرب عمرو مصطفى، على خلفية تصريحاته حول دوره في نجاح الفنان عمرو دياب، قائلا:« لم أسخر منه، أنا قلت إحنا هنهزر، عمرو دياب مؤسسة».
وشدد خلال مقابلة لبرنامج «العرافة» مع الإعلامية بسمة وهبة، المذاع عبر شاشة قناة «النهار» مساء الخميس، أن عمرو دياب «مؤسسة» لا يمكن أن ينسب الفضل في نجاحه إلى شخص.
ووجه «كامل» سؤالا للإعلامية بسمة وهبة: «أنتِ عارفة أنتِ قاعدة مع مين في عالم صناعة الغناء! مؤكدًا أنه يعتبر رقم واحد في صناعة الغناء مستشهدا على ذلك بشهادة زملائه، قائلا:«أنا لما أقول أنا في الصناعة كل زملائي يقولوا نمبر وان بالأساتذة اللي موجودة حاليا».
وأكد أن عمرو دياب فنان استثنائي لا يمكن لأحد أن ينسب الفضل في نجاحه إليه، واصفا الملحن عمرو مصطفى بـ«المبدع»، قائلا:«عمرو مصطفى مبدع وأخويا وحبيبي، لكن على الجانب الآخر الفنان عمرو دياب مؤسسة مينفعش حد فينا يقول هو اللي صنعه!».
وذكر أنه كتب أغنية «الملاك البريء» و «وأوعدني» لعمرو دياب، لكن ذلك لا يعني أنه هو من صنعه، داعيا الفنان عمرو مصطفى إلى الهدوء.
واعتبر من جانبه أن الملحن وليد سعد «أفضل ملحن في مصر»، قائلا:«وليد ابني وأنا من اكتشفته وهو أفضل ملحن بمصر».