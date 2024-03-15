التوترات في البحر الأحمر ترفع تكاليف الشحن من أوروبا لكوريا الجنوبية 40%

أظهرت بيانات، اليوم الجمعة، أن تكاليف شحن الحاويات من أوروبا إلى كوريا الجنوبية ارتفعت بنحو 40% في فبراير الماضي، في ظل استمرار التوترات في البحر الأحمر.



وارتفع متوسط تكلفة شحن الحاوية قياس 40 قدما من أوروبا إلى كوريا الجنوبية بنسبة 7ر38% على أساس شهري إلى 24ر1 مليون وون (16ر934 دولار أمريكيا) الشهر الماضي، وفقا لبيانات وكالة الجمارك الكورية الجنوبية.



وتعد هذه أكبر زيادة منذ أن أصبحت البيانات متاحة في 2019، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.



وارتفع متوسط تكلفة الشحن من كوريا إلى الاتحاد الأوروبي أيضا بنسبة 4ر11% إلى 69ر4 ملايين وون في فبراير الماضي.



ولا تزال التوترات قائمة في طريق البحر الأحمر بالشرق الأوسط مع استمرار المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والمتمركزين في اليمن في شن هجمات على السفن. ولهذا اضطرت شركات النقل إلى تعليق الشحن عبر الطريق البحري ما أسفر عن إطالة مدة الشحن وزيادة تكاليفه.



وارتفعت تكاليف الشحن على الطرق الأخرى في فبراير مع نمو الصادرات الكورية.



فسجلت تكاليف الشحن من كوريا الجنوبية إلى الساحل الغربي للولايات المتحدة ارتفاعا بنسبة 1ر18% على أساس شهري إلى 23ر5 ملايين وون، وإلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة بنسبة 5ر13% إلى 52ر5 ملايين وون.



وارتفعت تكاليف الشحن إلى الصين بنسبة 6ر4% إلى 511 ألف وون، وإلى فيتنام بنسبة 8ر15% إلى 678 ألف وون. كما ارتفعت تكاليف الشحن إلى اليابان بنسبة 3ر1% إلى 678 ألف وون.



وتشمل الأرقام أسعار الشحن والعمولات وغيرها من التكاليف التي أبلغت عنها شركات التصدير المحلية، وفقا للوكالة.