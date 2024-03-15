انطلاق معسكر المنتخب الأوليمبي استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا

أدى المنتخب الأوليمبي بقيادة المدرب البرازيلي ميكالى، مساء الخميس، تدريبه الأول بملعب بالعاصمة الإدارية وسط أجواء حماسية، ضمن الاستعداد لخوض بطولة غرب آسيا الدولية، التي تقام في السعودية في إطار تحضيرات الفراعنة للمشاركة في أولمبياد باريس 2024.

ويغادر المنتخب القاهرة يوم الإثنين المقبل إلى مدينة الإحساء؛ لبدء الاستعداد لأول مباراة له بالبطولة يوم 20 مارس مع نظيره الإماراتي، والفائز يلتقي مع الفائز من لقاء العراق وأستراليا في نصف النهائي.

ويشارك في البطولة 8 منتخبات، وهم، مصر والسعودية والأردن والعراق والإمارات و كوريا الجنوبية وتايلاند وأستراليا ومصر.

وشارك فى تدريب اليوم كل اللاعبين باستثناء المحترفين الثلاثة، عمر فايد، بلال مظهر، ومصطفي أشرف، المقرر انضمامهم يوم 17 مارس.