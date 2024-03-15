الجيش الإسرائيلي يزعم: سيتم نقل المدنيين من رفح إلى مكان آمن

قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، آري شاليكار، اليوم الجمعة، إن الجيش سيعمل على نقل المدنيين في مدينة رفح، جنوبي قطاع غزة، إلى منطقة آمنة، حال تنفيذ الجيش الإسرائيلي لعملية عسكرية هناك.



وأضاف شاليكار "نحن نشتبه في وجود قادة من حركة "حماس" في مدينة رفح الواقعة على الحدود مع مصر، فضلا عن العديد من المقاتلين المتبقين من الحركة".



وقال شليكار "إنه في حالة شن عملية في رفح، سوف يتم إجلاء المدنيين إلى مناطق أكثر أمانا مثل مخيم المواصي، وهذا ما كنا نفعله خلال الأشهر الأخيرة، وهذا هو بالضبط ما سنفعله عندما يتعلق الأمر برفح".



وتنقسم منطقة "المواصي" التي تبعد عن مدينة غزة نحو 28 كيلو مترا، إلى منطقتين متصلتين جغرافيا، تتبع إحداهما محافظة خان يونس، في أقصى الجنوب الغربي من المحافظة، وتتبع الثانية محافظة رفح، وتقع في أقصى الشمال الغربي منها.



وأكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أن الجيش الإسرائيلي سيدخل مدينة رفح، رغم الضغوط والتحذيرات الدولية.



ووفقا للتقرير، بدأت حرب إسرائيل ضد "حماس"، في أعقاب المجازر التي ارتكبتها الحركة في إسرائيل في 7 أكتوبر الماضي، بغارات جوية على غزة، ومن ثم شن الهجوم البري على شمال القطاع الساحلي.



وتقدم الجيش الإسرائيلي جنوبا في محاولة للقضاء على "حماس" بشكل كلي.



وبحسب وجهة النظر الإسرائيلية، لن تتمكن إسرائيل من الانتصار على "حماس" بدون شن عملية عسكرية في رفح، الواقعة على الحدود مع مصر.



ويعارض السياسيون الدوليون البارزون بشدة هذا الهجوم العسكري المحتمل من قبل إسرائيل.



ووفقا للإحصائيات، يحاول 5ر1 مليون فلسطيني البحث عن مأوى في رفح بعد فرارهم من القتال في المناطق الأخرى من قطاع غزة.



وتحذر منظمات الإغاثة الدولية من أن الخسائر في الأرواح بين المدنيين ستكون مرتفعة بشكل غير مقبول.