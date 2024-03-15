ارتفاع عدد قتلى هجوم صاروخي روسي على أوديسا إلى 14

قالت السلطات المحلية الأوكرانية، اليوم الجمعة، إن 14 شخصا على الأقل قتلوا في أحدث الهجمات الصاروخية الروسية على مدينة أوديسا الواقعة جنوبي أوكرانيا، بينهم عمال إنقاذ حاولوا إنقاذ آخرين لكنهم أصيبوا بصاروخ ثان.

وقال الحاكم الإقليمي أوليه كيبر عبر تطبيق تليجرام: "للأسف، توفي مسعف وأحد عمال الدفاع المدني نتيجة للهجوم الصاروخي الروسي."

وقالت هيئة الدفاع المدني إن 10 مباني سكنية وسيارتي إطفاء تضررت أيضا جراء الانفجارات.

ودعا كيبر، إلى إعلان أن غدا السبت يوم حداد في أوديسا. وتعد أوديسا وميناؤها هدفا معتادا للهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة الروسية في الحرب التي شنتها روسيا قبل أكثر من عامين.

وقال حاكم منطقة فينيتسيا، اليوم الجمعة، إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما وأُصيب ثلاثة آخرون ونُقلوا إلي المستشفى جراء هجمات بطائرات مسيرة خلال الليل على منطقة فينيتسيا الواقعة غربي أوكرانيا، وذلك في موجة دمار أخرى في أوكرانيا نتيجة هجمات روسية.

وقال حاكم المنطقة سيرهي بورسوف، في منشور على تليجرام، إنه تم قصف مبنى سكنيا.

وأطلق الجيش الروسي 27 طائرة مسيرة مقاتلة من جنوب شبه جزيرة القرم التي تم ضمها بشكل غير قانوني ومن الشمال الشرقي على أهداف في أوكرانيا، وفقا لما ذكرته السلطات الأوكرانية.

وأسقط الدفاع الجوي الأوكراني جميع الطائرات المسيرة، بما في ذلك 15 طائرة تم تدميرها أثناء اقترابها من العاصمة كييف.

ومع ذلك، كما يحدث عادة، يصيب حطام الطائرات المسيرة المدمرة أهدافا مدنية.

وبشكل منفصل، تعرضت الحدود الروسية مع أوكرانيا حول مدينة بيلجورود لقصف مرة أخرى اليوم الجمعة، في اليوم الأول من الانتخابات الروسية التي تعرضت لانتقادات واسعة، ما أدى إلى إصابة شخصين، وفقا لتقارير رسمية.

وأعلن الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف، في منشور على تطبيق تليجرام، وقوع الهجوم.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إن سبعة صواريخ أوكرانية أُطلقت نحو بيلجورود. ولم يتسن في البداية التحقق من صحة ذلك بشكل مستقل.

وذكرت وكالة أنباء ريا نوفوستي الرسمية الروسية أن أشخاصا اضطروا إلى مغادرة مراكز الاقتراع بحثا عن مأوى.

ومن المقرر أن يستمر الاقتراع، الذي يهدف إلى منح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فترة رئاسية خامسة، لمدة ثلاثة أيام حتى مساء بعد غد الأحد.

وذكرت السلطات الأوكرانية، اليوم الجمعة، أنها تسلمت من روسيا جثث 100 جندي، قتلوا في الحرب.

وقال مركز التنسيق الأوكراني لشؤون أسرى الحرب على تطبيق تليجرام، إنه بعد التعرف على الجثث، سيتم تسليمها إلى أقاربها.

وتوسطت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، في عملية التسليم. ولم يتضح ما إذا كانت روسيا قد تسلمت جثث الجنود، الذين قتلوا في الحرب أم لا.

وقال الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي أن حوالي 31 ألف جندي، قتلوا منذ بدء الحرب الروسية الشاملة على أوكرانيا، في فبراير 2022 ، بينما تشير تقديرات أخرى من الخارج إلى أن الخسائر الأوكرانية أكبر بكثير.

ولم تقدم موسكو حصيلة قتلى، متعلقة بالحرب، التي شنتها عام 2022.