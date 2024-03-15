ثمنت حركة حماس، مواقف الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتأكيده على صمود الشعب الفلسطيني في وجه آلة الإرهاب الوحشية، وبسالته وثباته على أرضه، وحتمية انتصاره على جيش الاحتلال، المتحلِّل من كل القيم الإنسانية والأخلاقية.

وقال بيان لحماس: «نطالب أمتنا الإسلامية، ومؤسساتها كافة، وخصوصاً مؤسسة الأزهر، بتشكيل وقيادة جبهة إسلامية واسعة، تعمل بشكل فاعل على الضغط لوقف العدوان الوحشي وحرب الإبادة التي يشنّها جيش الاحتلال على شعبنا الأعزل في قطاع غزة».

وأضاف: «نطالب بإدخال المساعدات بشكل كافٍ عبر المعابر البرية المتاحة، وإمداد شعبنا الفلسطيني بكافة سبل الدعم والإسناد، في معركته التي يدافع من خلالها عن أولى القبلتين ومسرى الرسول صلى الله عليه وسلم».

وكان الدكتور أحمد الطيب قد أكّد أن إسرائيل لم تنتصر في عملية الإبادة التي تشنها ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، وقال خلال برنامجه "الإمام الطيب" الذي يُعرض خلال شهر رمضان، أن القضية الفلسطينية هي المنتصرة لأن الفلسطينيين ثبتوا على أراضيهم ورفضوا الخروج منها.

وأوضح أن إسرائيل لم تحقق شيئًا من أهدافها رغم كل الأسلحة التي أشهرتها والجرائم التي ارتكبتها ضد الفلسطينيين.

ونوه بأن إسرائيل تريد احتلال غزة ثم تستهدف سيناء لتحقق حلمها المزعوم وهو حلم إسرائيل الكبرى الذي لن يتحقق.