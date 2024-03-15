أستراليا تستأنف مساعداتها للأونروا بعد تعليقها لنحو شهرين

أعلنت أستراليا أنها قررت استئناف دعمها المالي لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بعد تعليق دام نحو شهرين.

ونقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" في أستراليا عن وزيرة الخارجية الأسترالية بيني وونج، قولها في مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، إن الحكومات الأسترالية قدمت الدعم المالي للأونروا، التي تقوم بأنشطة منقذة للحياة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، منذ عام 1951.

وأشارت إلى أن إدارة رئيس الوزراء أنتوني ألبانيز تقدم تمويلاً سنوياً قدره 20 مليون دولار أسترالي للمنظمة، وأنهم قرروا وقف التمويل الإضافي البالغ 6 ملايين دولار أسترالي بعد مزاعم إسرائيل بأن موظفي الأونروا متورطون في هجمات 7 أكتوبر، وفقاً لما نقلته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وأضافت وزيرة الخارجية أن "أفضل نصيحة تلقيناها من منظمات ومحامي الحكومة الأسترالية هي أن الأونروا ليست منظمة إرهابية"، مبينة أنهم قرروا استئناف الدعم المالي الأسترالي للأونروا في اجتماع الأمن القومي الذي عقد الأسبوع الجاري.

وذكرت أن برنامج الغذاء العالمي أفاد بأن هناك كمية كبيرة من المخزون الغذائي تنتظر على حدود غزة، لكن من غير الممكن إدخالها عبر الحدود وتوزيعها في غزة دون تعاون إسرائيل.

وأضافت وونج: "نناشد إسرائيل السماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة على الفور"، مؤكدة أن الأردن والإمارات العربية المتحدة ستدعمان عملياتهم لإسقاط مساعدات جوية لتلبية الاحتياجات العاجلة في غزة، فيما جددت الوزيرة الدعوة لوقف إطلاق نار إنساني عاجل ودائم.