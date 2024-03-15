النصر يتسلح برونالدو وماني أمام الأهلي

أعلن لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر، تشكيل كتيبة "العالمي" الرسمية، التي ستواجه أهلي جدة، في قمة لقاءات الجولة الرابعة والعشرين من عمر مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، والذي سيقام على أرضية ملعب الجوهرة المشعة مساء اليوم الجمعة.

وجاء تشكيل النصر على النحو التالي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا

خط الدفاع: أيمن يحيى – علي لاجامي – إيمريك لابورت – أليكس تيليس.

خط الوسط: سامي النجعي – أوتافيو مونتيرو – مارسيلو بروزوفيتش

خط الهجوم: عبدالرحمن غريب – كريستيانو رونالدو – ساديو ماني.

ويتواجد على مقاعد البدلاء كلا من: راغد النجار، محمد فتيل، محمد قاسم، نواف بوشل، عبدالمجيد الصليهم، علي الحسن، عبدالله الخيبري، مشاري النمر، محمد مران.

وفي المقابل، كشف الألماني ماتياس يايسله المدير الفني لنادي أهلي جدة، تشكيل فريقه لمواجهة الليلة المرتقبة ضد النصر.

ويدخل الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي

خط الدفاع: علي مجرشي، روجر إيبانيز، ميريح ديميرال، سعد بالعبيد.

خط الوسط: رياض محرز، علي الأسمري، فرانك كيسيه، آلان سان ماكسيمان.

خط الهجوم: روبيرتو فيرمينو، فراس البريكان.

وعلى دكة البدلاء يجلس كلا من: عبدالرحمن الصانبي، سميحان النابت، عبدالله العمار، هيثم عسيري، فهد الرشيدي، زياد الجهني، عبد الباسط هندي، ريان حامد، فيصل الصبياني.