مرموش يعود لتشكيل مانشستر سيتي الأساسي لمواجهة برايتون

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عاد عمر مرموش، لاعب مانشستر سيتي، للتشكيل الأساس لفريقه أمام برايتون في الدوري الإنجليزي.

ويستضيف ملعب "الاتحاد" معقل نادي مانشستر سيتي، مباراة برايتون في الجولة 29 بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويحتل مانشستر سيتي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 47 نقطة من 28 مباراة.

بينما يقع برايتون في المركز السابع في جدول ترتيب "بريميرليج" برصيد 46 نقطة من 28 مباراة.

وجاء تشكيل مانشستر سيتي كالتالي:

مورينو في حراسة المرمى.

في الدفاع: لويس، خوسانوف، دياز، جفارديول.

في الوسط: نيكو جونزاليس، جوندوجان، سافينيو، مرموش.

في الهجوم: هالاند، دوكو.