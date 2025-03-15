أعلنت مملكة البحرين، اليوم السبت، عن إطلاق أول قمر صناعي بحريني "المنذر"، في أول إنجاز بحريني في مجال الفضاء، إذ تم تصميمه وتطويره بأيدٍ بحرينية، فيما تتم إدارته بالكامل داخل المملكة عبر الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء، مع الاستفادة من الخبرات الإقليمية والدولية لضمان تنفيذه بأعلى المعايير.

وبحسب وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا"، يعد هذا القمر الصناعي من فئة الأقمار النانوية، حيث تم تزويده بقدرات تحليل ومعالجة البيانات، كما جُهِّز بكاميرا فضائية متوسطة الدقة، مخصصة لالتقاط صور لمملكة البحرين ومياهها الإقليمية، لاستخدامها في الدراسات البيئية والزراعية، ورصد التغيرات العمرانية، والمراقبة الساحلية.

وتُعد قدرة هذا القمر على تحليل الصور الفضائية مباشرةً باستخدام الذكاء الاصطناعي ميزةً تجعله الأول من نوعه في المنطقة، حيث تقوم البرمجية بتصنيف الصور الملتقطة ومعالجتها، مما يحسّن كفاءة الاتصال بين القمر الصناعي والمحطة الأرضية.

وقال الدكتور محمد إبراهيم العسيري الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في البحرين إنه تم إطلاق القمر الصناعي "المنذر" بنجاح إلى مداره المخصص له على متن صاروخ Falcon 9 التابع لشركة SpaceX، وذلك ضمن مهمة Transporter-13، من قاعدة فاندنبرج الفضائية في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وأوضح العسيري، أنه تمت عملية الإطلاق صباح اليوم السبت، حيث نجح القمر في الانفصال عن الصاروخ والوصول إلى مداره المتزامن مع الشمس على ارتفاع 550 كم عن سطح البحر، ليبدأ بعدها سلسلة من الاختبارات المدارية لضمان جاهزيته للعمل بكفاءة قبل بدء العمليات التشغيلية الكاملة.

وذكر أن القمر الصناعي "المنذر" يحمل حمولات تقنية مبتكرة تعكس التقدّم البحريني في قطاع الفضاء، حيث تستعد الهيئة الوطنية لعلوم الفضاء في مملكة البحرين، بعد نجاح إطلاق "المنذر"، لبدء مرحلة التشغيل الأولى، والتي ستتيح للمهندسين البحرينيين اختبار مكونات القمر الصناعي في المدار قبل بدء عملية تفعيل الحمولات التقنية المتطورة التي يحملها القمر على متنه، بما يرسّخ مكانة البحرين في مجال تطوير الأقمار الصناعية النانوية والاستفادة منها في التطبيقات الفضائية المختلفة.

وتابع أن "المنذر" من فئة الأقمار الصناعية النانوية، يزن حوالي 3.2 كجم، ومصمم ليحقق عدة مهام متكاملة، حيث تم تطويره وتزويده بقدرات تحليل ومعالجة بيانات متقدمة، مما يتيح له أداء مهامه بفعالية ضمن بيئة الفضاء القاسية، ويضم القمر الصناعي "المنذر" أربع حمولات تقنية رئيسية، كل منها مصممة لتخدم هدفًا استراتيجيًا ضمن رؤية البحرين لتعزيز مكانتها في قطاع الفضاء.