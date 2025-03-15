روسيا وأوكرانيا تتبادلان الضربات الجوية وسط محادثات حول وقف إطلاق النار

تبادلت روسيا وأوكرانيا ضربات جوية مكثفة خلال الليل، حيث أبلغ كلا الجانبين، اليوم السبت، عن أكثر من 100 طائرة مسيرة معادية فوق أراضيهما.

وتأتي هذه الهجمات بعد أقل من 24 ساعة من لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف لمناقشة تفاصيل المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار لمدة 30 يوما في الحرب مع أوكرانيا.

وقال بوتين في مؤتمر صحفي، الخميس، إنه يدعم الهدنة من حيث المبدأ، لكنه حدد عددا من التفاصيل التي تحتاج إلى توضيح قبل التوصل إلى اتفاق. وأيدت كييف بالفعل اقتراح الهدنة، رغم أن مسؤولين أوكرانيين أعربوا علنا عن شكوكهم بشأن التزام موسكو بهذا الاتفاق.

وفي حديثه للصحفيين في كييف، اليوم السبت، بعد محادثات افتراضية بين الحلفاء الغربيين استضافها رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، أكد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي دعم أوكرانيا لمقترح وقف إطلاق النار الكامل لمدة 30 يوما لمناقشة خطة سلام طويلة الأمد، لكنه حذر من أن روسيا ستحاول عرقلة المحادثات بفرض شروط و"تحفظات".

من جانبه، دعا ستارمر الحلفاء إلى "مواصلة الضغط" على بوتين لدعم وقف إطلاق النار في أوكرانيا، مشيدا بأوكرانيا باعتبارها "طرف السلام"، ومؤكدا أن بوتين سيضطر "عاجلا أم آجلا" للجلوس إلى طاولة المفاوضات.