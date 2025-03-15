 تفوق على صلاح.. سوبوسلاي أفضل لاعب في ليفربول عن شهر فبراير - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تفوق على صلاح.. سوبوسلاي أفضل لاعب في ليفربول عن شهر فبراير

محمد جلال
نشر في: السبت 15 مارس 2025 - 12:13 م | آخر تحديث: السبت 15 مارس 2025 - 12:13 م

فاز دومينيك سوبوسلاي، لاعب ليفربول، بجائزة أفضل لاعب في الريدز بشهر فبراير.

وتفوق زوبوسزلاي، الذي سجل ثلاثة أهداف في سبع مباريات خلال تلك الفترة، على محمد صلاح ليحتل المركز الأول في تصويت الجماهير.

وسجل اللاعب صاحب القميص رقم 8 الهدف الثالث للريدز في الفوز 4-0 على توتنهام ليساهم في تأمين مكان فريقه في ويمبلي في نهائي كأس كاراباو.

وفي مباراة خارج ملعب ليفربول أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، صنع سوبوسلاي الهدف الأول لصلاح قبل أن يضاعف تقدم الضيوف بهدف رائع في وقت لاحق من الشوط الأول.


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