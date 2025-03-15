ردّت سماح القرشي أرملة الموسيقار الراحل حلمي بكر، على الآراء التي تتحدث عن أنها تزوجت من بكر رغم فارق السن بينهما طمعًا في أمواله.

وقالت خلال مقابلة مع برنامج «سابع سما» الذي تُقدمه الإعلامية راغدة شلهوب، على قناة «النهار»: «أولًا هو مكنش عنده فلوس.. ثانيًّا هو كان بيقولي إنه محتاج ست بيت معاه، مش محتاج فنانة تيجي تشوف عاوزة منه إيه وتمشي».

وأضافت أن بكر عبر لها عن رغبته في الزواج منها وأن ينجبان ويعيشان سويًّا في أمان، مؤكدة أنها لو لم تحبه لما أنجبت منه ابنتهما ريهام.

ولفتت إلى أنها لا تستعبد الزواج مجددًا بعد وفاة بكر، متابعة: «ريهام نفسها بتقولي إحنا محتاجين ونس معانا» (في إشارة إلى أنها تطالبها بالارتباط مجددا).

ونوهت بأنها في البداية كان لها موقف رافض للأمر، لكنها حاليًّا لا تعرف ماذا يخبئ لها المستقبل وإمكانية زواجها مجددا من عدمه.