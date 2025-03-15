محمد العدل ينتقد تصريحات عمرو سلامة المسيئة لإسماعيل ياسين: اعتذارك لا ينفي جهلك

كتب المنتج محمد العدل منشورا عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك، ينتقد فيه المخرج عمرو سلامة وتصريحاته التي أساءت لـ إسماعيل ياسين، والمخرج صلاح أبو سيف، وفيلم "المومياء" في برنامج "ليك لوك" من تقديم عمر مصطفى متولي.

وقال العدل في منشور، موجها الانتقاد لسلامة ورافضا اعتذاره الرسمي صباح اليوم: "لا يتملكك الغرور فتتجاوز في حق الكبار فلن تصبح بذلك كبيرا بل سيتضاءل حجمك، واعتذارك عما بدر منك لا ينفي جهلك ولكنها محاولة اتقاء لردود فعل الآخرين".

وتابع العدل: "خطأ عن جهل وقلة مشاهدة وتحليل وتضخم في الأنا تعدى الحدود.. خسارة كنت شايفك مختلف وطلع العيب فىّ، وبالمناسبة هذه ليست حرية رأي أو تعبير لكنها عدم فهم لآداب مهنة وأصول وأعراف".

ليس محمد العدل الأول الذي وجه انتقادا لعمرو سلامة على تصريحاته ولكن سبقه آخرون، رغم أن هناك كثيرون وجدوا أن تصريحاته هي حرية شخصية ولا يوجد ما يعيبه بل واتفقوا معه في الرأي.