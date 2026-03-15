قدم الرئيس اللبناني العماد جوزيف عون، اليوم الأحد، التعازي في وفاة كاهن رعية القليعة الأب بيار الراعي ؛ نتيجة القصف الإسرائيلي الذي تعرضت له البلدة قبل عدة أيام.

وأعرب الرئيس عون، خلال تقديمه التعازي، عن حزنه لغياب الأب الراعي الذي كان مثالا للصمود ولتمسك الجنوبيين بالبقاء في قراهم وبلداتهم.

وكان الأب بيار الراعي قد استشهد يوم الاثنين الماضي فيما أصيب ثلاثة مدنيين آخرين بجروح ؛ إثر سقوط قذيفة على بلدة القليعة الحدودية بعد دقائق من قصف سابق استهدف منزلًا عند أطراف البلدة أسفر عن إصابة مواطن بجروح.