أمطار خفيفة وانخفاض درجات الحرارة تضرب المدن الساحلية في البحيرة

تعرضت محافظة البحيرة، أمس، لهطول أمطار غزيرة على المدن الساحلية، خاصةً في المدن المطلة على البحر الأبيض المتوسط، مثل إدكو، ورشيد، وكفر الدوار، وأبو حمص، والمحمودية، وسط انخفاض في درجات الحرارة ورياح شديدة في الظهير الصحراوي.

ومن جانبها، أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، رفع درجة الاستعداد والتأهب في جميع المراكز والمدن، واتخاذ كل الإجراءات والتدابير اللازمة لمواجهة أي تأثيرات محتملة لحالة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية.

ويأتي ذلك وفقًا لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية، التي تشير إلى تعرض المحافظة لسقوط أمطار خفيفة قد تصل إلى متوسطة الشدة على فترات متقطعة، مع استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق، مما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وشددت محافظ البحيرة، على ضرورة الحفاظ على حالة الجاهزية والاستنفار التام، مع تواجد الأجهزة التنفيذية ميدانيًا، وتمركز المعدات والآلات للتعامل السريع مع أي بلاغات أو مطالب للمواطنين، خاصة تلك المتعلقة بتداعيات سوء الأحوال الجوية.

وأكدت ضرورة الانعقاد الدائم لغرفة السيطرة والتحكم بديوان عام المحافظة، وربطها بالغرف الفرعية بالمراكز والمديريات على مدار 24 ساعة لتلقي البلاغات والتعامل الفوري معها.

وفي هذا السياق، سيجري تنفيذ الإجراءات التالية:

- المتابعة المستمرة لتطهير صفايات الأمطار في الشوارع والطرق وأعلى وأسفل الكباري والأنفاق.

- مراجعة الاستعدادات والتمركزات الخاصة بمعدات مواجهة الأمطار، والتأكد من جاهزية محطات الصرف الصحي والزراعي، ومتابعة مناسيب الترع والمصارف.

- متابعة تطهير الترع والمصارف والمجاري المائية وإزالة أي تعديات عليها، مع مراقبة المناسيب أولًا بأول.

- مراجعة المعديات والمراكب النيلية العاملة بنطاق المحافظة، ووقف المخالف منها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات، مع التأكيد على وقفها في حالة اشتداد الرياح.

- استمرار مراجعة أعمدة وأسلاك ومحولات الكهرباء، وسرعة إجراء أعمال الصيانة اللازمة للحفاظ على سلامة المواطنين.