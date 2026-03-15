أمطار خفيفة ومتوسطة بكفرالشيخ مع استمرار حركة الملاحة والصيد بالمحافظة

شهدت محافظة كفرالشيخ، اليوم، سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدد من مراكز ومدن المحافظة، خاصة المدن الساحلية المطلة على البحر المتوسط، مثل بلطيم، والبرلس، ومطوبس، صاحبها نشاط نسبي للرياح، دون أن تؤثر على الحركة اليومية للمواطنين أو تعطل حركة السير بالشوارع والطرق الرئيسية.

وقال الحاج محمد شرابي، شيخ الصيادين ببرج البرلس، إن المحافظة تتعرض لموجة طقس سيئ وسقوط أمطار، مع هبوب رياح على مختلف أنحاء المحافظة، مشيرًا إلى أن عمليات الصيد مستمرة ولم يغلق ميناء البرلس أمام حركة الملاحة والصيد.

وأكدت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، استمرار انعقادها على مدار الساعة لمتابعة حالة الطقس والتعامل الفوري مع أي تجمعات لمياه الأمطار، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن وشركة مياه الشرب والصرف الصحي.

واستمرت حركة الملاحة في بحيرة البرلس وميناء الصيد بالبرلس، بشكل طبيعي، مع خروج مراكب الصيد لممارسة عملها المعتاد، في ظل استقرار نسبي لحالة البحر وعدم صدور أي قرارات بإيقاف عمليات الصيد.

ومن جانبها، دفعت الوحدات المحلية، بعدد من سيارات كسح المياه ومعدات رفع تجمعات الأمطار بالشوارع والميادين، لضمان سيولة الحركة المرورية وعدم تأثر الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأهابت الأجهزة التنفيذية، بالمواطنين توخي الحذر أثناء القيادة على الطرق، خاصة في أوقات سقوط الأمطار، مع الالتزام بتعليمات الجهات المعنية؛ حفاظًا على سلامة الجميع.