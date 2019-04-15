إيفانكا ترامب تعزز دعم سيدات الأعمال في إثيوبيا

قالت السفارة الأمريكية في إثيوبيا اليوم الأحد، إن إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التقت مع سيدات أعمال إثيوبيات في زيارتها للدولة الواقعة في شرق أفريقيا.

وشاركت إيفانكا في إطار الزيارة، في حفل تقليدي لاحتساء القهوة، يعد جزءا مهما من الثقافة الإثيوبية. ونشأ نبات القهوة في إثيوبيا، حيث تتم عملية تخمير القهوة منذ عدة قرون.

ودعمت إيفانكا تعزيز الوضع الاقتصادي للمرأة في زيارتها لإثيوبيا. وهناك مبادرة مشتركة تدعمها إيفانكا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار وتسهل حصول المرأة على القروض.

كما زارت إيفانكا شركة نسيج تملكها وتديرها سيدة أعمال إثيوبية.

ودفعت سببت زيارة إيفانكا البعض إلى القول في أنها تفكر في رئاسة والدها.

وقال سيفو فانتاهون، وهو مذيع شهير في إثيوبيا في الإذاعة والتلفزيون: "بالنسبة لي، إنه أقرب إلى ملك من كونه رئيس أمريكا".

وأضاف فانتاهون: "إن حقيقة أنه وضع ابنته إيفانكا في دائرة القيادة تعد دليلا على ذلك. إنه مختلف تمامًا عن سابقيه، وخاصة الرئيس باراك أوباما".

وسوف تجتمع إيفانكا، وهي مستشارة رسمية للرئيس الأمريكي، مع مسؤولين في الاتحاد الإفريقي، ومقره في العاصمة الإثيوبية. وسوف تنتقل إيفانكا بعد ذلك إلى كوت ديفوار (ساحل العاج) في غرب إفريقيا.