الجيش الوطني الليبي يعلن تقدمة من 7 محاور جنوب طرابلس

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أعلن الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر المعين من جانب مجلس النواب المنتخب ، تقدمه من سبعة محاور جنوب العاصمة طرابلس .

وقال المتحدث باسم الجيش "أحمد المسماري" في مؤتمر صحفي مساء اليوم الأحد، إن القوات الجوية للجيش الوطني استهدفت تدمير أسلحة وذخائر تابعة لقوات حكومة الوفاق في منطقة الكريمية ومحيط منطقة خزّانات النفط الرئيسية بطريق المطار، وكذلك في مناطق عين زارة وتاجوراء ووادي الربيع.

وأفاد بأن العمليات الجوية تهدف لدعم القوات البرية التي تتقدم على 7 محاور، وبصفة خاصة ، محورا عين زارة وتاجوراء القريبة من طرابلس من ناحية الأحياء السكنية.

واقر المسماري بسقوط طائرة تابعة للجيش الوطني من طراز ميج 21، مضيفاأنها ربما قد أصيبت بصاروخ، لكن الإصابة لم تكن مباشرة.

وتابع أن الطيار تمكن من القفز من الطائرة ، وهو بصحة جيدة .

واتهم المسماري القوات الجوية التابعة لحكومة الوفاق الوطني (المدعومة دوليا)باستهداف مدنيين اليوم الأحد من خلال قصف منزل في منطقة سيدي السايح أدى لوفاة عائلة، واستهداف شركة في منطقة قصر بن غشير، نتج عنه مقتل 4 أشخاص من العمالة السودانية الوافدة إلى ليبيا.