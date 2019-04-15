«الراكوبة»: نقل قيادات فى حزب البشير إلى مزارع خاصة

ذكرت صحيفة «الراكوبة» السودانية، أمس، أنه تم نقل قيادات فى حزب المؤتمر الوطنى (حزب الرئيس المعزول عمر البشير)، إلى مزارع خاصة فى العاصمة السودانية الخرطوم.

وقالت «الراكوبة»، نقلا عن مصادر لها: «تم نقل القيادات إلى مزارع يمتلكها أعضاء بحزب المؤتمر الوطنى بينها مزرعة للطيب النص فى العيلفون وعبدالباسط حمزة فى حلة كوكو وأخرى تابعة لنافع على نافع فى شمال بحرى وواحدة لمحمد عطا غرب أم درمان، وأخرى لعلى عثمان فى سوبا».

وأضافت الصحيفة السودانية أنه تم توفير حماية عسكرية كبيرة فى كل مزرعة، مشيرة إلى أنه يتوافر فى تلك المزارع مستوى عال من الفخامة والرفاهية.

كما ذكرت الصحيفة أنه تم دمج عدد من العوائل فى تلك المزارع ولاسيما فى المزارع الكبيرة.