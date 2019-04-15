مقتل 3 أشخاص إثر هبوب عاصفة ترابية على مدينة كراتشي الباكستانية

لقى ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 20 آخرين؛ أثر هبوب عاصفة ترابية على مدينة كراتشي الباكستانية.

وذكرت قناة "جيو نيوز" الباكستانية، اليوم الاثنين، أن العاصفة تسببت في اقتلاع الأشجار، والإطاحة بالأسقف، وكابلات الكهرباء في بعض المناطق؛ ما أدى إلى انقطاع الكهرباء، كما بات 8 صيادين على الأقل في عداد المفقودين؛ عقب انقلاب قاربهم بفعل الرياح العاتية التي صاحبت العاصفة.

ومن جانبه، قال مدير إدارة الأرصاد الجوية الباكستانية سردار سرفراز إن العاصفة الترابية ضربت أقوى من المتوقع، وكانت مصحوبة برياح بلغت سرعتها 65 كيلومترا في الساعة، فيما تقلصت الرؤية إلى 500 متر.