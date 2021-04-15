 داخلية كردستان العراق: طائرة مسيرة مفخخة تستهدف مركزًا لقوات التحالف في مطار أربيل - بوابة الشروق
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داخلية كردستان العراق: طائرة مسيرة مفخخة تستهدف مركزًا لقوات التحالف في مطار أربيل

أ ش أ
نشر في: الخميس 15 أبريل 2021 - 7:05 ص | آخر تحديث: الخميس 15 أبريل 2021 - 7:05 ص

أعلنت وزارة داخلية إقليم كردستان بالعراق، اليوم الأربعاء، أن طائرة مسيرة مفخخة استهدفت مركزا لقوات التحالف الدولي في مطار أربيل.
وذكرت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء أنه بعد التحقيق والمتابعة من قبل الجهات المعنية حول أسباب دوي الانفجار الذي سُمع هذه الليلة في مطار أربيل الدولي، تبين أن صوت الانفجار كان بفعل طائرة مسيّرة تحمل مادة (تي.إن.تي) شديدة الانفجار، مستهدفةً بذلك مركزاً لقوات التحالف الدولي في المطار.
وأشارت إلى أن الانفجار لم يسفر عن أي خسائر في الأرواح، لكنه ألحق أضراراً مادية بأحد المباني، ولا تزال التحقيقات متواصلة لتحديد مصدر ومكان انطلاق الطائرة المسيّرة.

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