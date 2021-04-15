مصطفى بكري ينعى مكرم محمد أحمد: كان فارسا ومناضلا في الدفاع عن الوطن

نعى الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، الذي وافته المنية، صباح اليوم الخميس، عن عمر ناهز 85 عامًا.

وقال بكري، في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، صباح الخميس: «البقاء لله والعزاء للأستاذ القدير مكرم محمد أحمد، الذي وافته المنية بعد رحلة طويله من العطاء في بلاط صاحبة الجلالة».

وأضاف: «سنوات طوال كان فيها مكرم محمد أحمد فارسا ومناضلا دفاعا عن الوطن ومؤسساته، رحم الله أستاذنا وألهم أسرته الصبر والسلوان».

وتوفى الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى للإعلام السابق، صباح اليوم الخميس، عن عمر يناهز 85 عامًا بعد صراع مع المرض.