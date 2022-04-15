أعلن البنك المركزي عن ارتفاع أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة مـن البنـوك خلال الفترة من (یولیو/يناير) من العام المالي 2021 - 2022 بنحو 6ر257 مليار جنيه لتبلغ نحو 161ر3 تريليون جنيه في يناير الماضي.

وأرجع التقرير الشهري الصادر عن البنك المركزي - حصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه - الارتفاع إلى زيادة كلا من أرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغیر الحكومة بمقدار 3ر145 ملیار جنیه بمعدل 1ر8%، وأرصدة التسھیلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بمقدار3ر112 مليار جنیه بمعدل 2ر10%.

وجاءت الزيادة في الأرصدة الممنوحة للحكومة كمحصلة لارتفاع الأرصدة بالعملات الأجنبیة، بما يعادل 6ر91 ملیار جنیه، والأرصدة بالعملة المحلية بمقدار 7ر20 مليار جنيه.

وأضاف التقرير أنه وفقا للتوزيع النسبي لأرصدة التسھیلات الائتمانية لغير الحكومة، فقد حصل قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 4ر60% من إجمالي تلك الأرصدة في نهاية يناير الماضي.

ووفقا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على ما نسبته 2ر28% من تلك الأرصدة، يليه قطاع الخدمات بنسبة 8ر25%، ثم قطاع التجارة بنسبة 2ر11%، فقطاع الزراعة الذي حصل على ما نسبته 5ر2%، أما القطاعات غير الموزعة فقد حصلت على ما نسبته 3ر32%، منها 32% للقطاع العائلي.