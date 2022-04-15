حرصت أسرة مسلسل "بطلوع الروح" على الترويج لأولى حلقاته التي تذاع بدءا من غد، بعد انتهاء مسلسل "مين قال" على قناة mbc مصر.

وكتب المؤلف محمد هشام عيبة منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "استعنا على عروض الحلقات بالله، تابعون ونظن وبعض الظن حلال أنكم مش هتسيبونا".

فيما نشرت مخرجة العمل كاملة أبو ذكري صورة بوستر المسلسل على حسابها واكتفت بالتنويه عن موعد عرض المسلسل في التاسعة مساء وعلقت "خير يا رب".

كما قام الفنان محمد حاتم - أحد أبطال المسلسل- بالترويج للعمل من خلال حسابه الرسمي على موقع انستجرام.

يذكر أن المسلسل أثار جدلا كبيرا منذ التنويه عنه، خاصة بعد أن ظهرت الفنانة إلهام شاهين احدي بطلات المسلسل وهي ترتدي ملابس داعش، وهو ما عرضها لهجوم شديد عبر مواقع التواصل الإجتماعي من البعض، وهو ما تعجبت له" إلهام" وقامت بالرد على مهاجميها مؤكدة أنهم كانوا لابد من الإشادة بها بدلا من الهجوم عليها، خاصة أنها في هذا المسلسل يكشف مدى بعد الجماعات الإرهابية عن تعاليم الدين الإسلامي الصحيح، ويفضح ما كان يفعله "الدواعش"، خاصة أنها تلعب دور قيادية في التنظيم الإرهابي "داعش"، وتقوم على تجنيد الفتيات للانضمام للتنظيم.

والمسلسل بطولة منة شلبي وإلهام شاهين وأحمد السعدني ومحمد حاتم وأحمد حلاوة وأيمن عذب وديامان بو عبود وعادل كرم وآخرين، ومن تأليف محمد هشام عبية وإخراج كاملة أبو ذكري.