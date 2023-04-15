توابع زلزال الغردقة يشعر بها سكان 4 مدن بجنوب سيناء

شعر المواطنون بمدن شرم الشيخ، طور سيناء، نويبع، سانت كاترين بمحافظة جنوب سيناء، بتوابع الزلزال الذي ضرب مدينة الغردقة فجر اليوم السبت.

يأتي هذا فيما أفاد مركز العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، بأن الزلزال الذي حدث في الغردقة كان له تأثير متفاوت الشدة على بعض مدن المحافظة، ولم يسفر عنه أي خسائر.

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المعهد القومي للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، بأن محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل سجّلت هزة أرضية، اليوم السبت، بقوة 4.57 درجة على مقياس ريختر، على بعد 37 كيلو متر شمال شرق الغردقة.

وقال بيان صادر عن المعهد، إن الهزة الأرضية حدثت في تمام الساعة 01:58 صباحًا بالتوقيت المحلى، على عمق 23.42 كيلو مترا.

أضاف البيان: «ورد للمعهد ما يفيد بالشعور بالهزة الأرضية ولم يرد ما يفيد بوقوع حسائر في الأرواح والممتلكات».