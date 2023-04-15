أوكرانيا: ارتفاع حصيلة قتلى الهجوم الصاروخي الروسي على سلوفيانسك إلى تسعة

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ارتفعت حصيلة قتلى الهجوم الصاروخي الروسي على مدينة "سلوفيانسك"، شرق أوكرانيا إلى تسعة أشخاص، بعد أن عثر عمال الإنقاذ على جثة امرأة.

وجاء ذلك في تصريحات صادرة عن فيرونيكا باخال، المتحدثة باسم مكتب "خدمة الطوارئ الحكومية الأوكرانية" في منطقة "دونيتسك لهيئة البث العامة الأوكرانية (ساسبيلن)، طبقا لما ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكرينفورم" اليوم السبت.

وأضافت باخال: "حتى الساعة 23 و50 دقيقة، انتشل عمال الإنقاذ جثة امرأة من تحت أنقاض مبنى سكني في سلوفيانسك، يستمر البحث عن أربعة أشخاص آخرين".

وكانت وكالة الأنباء الأوكرانية، قد أعلنت في وقت سابق أن قوات روسية أطلقت سبعة صواريخ على الأقل(ربما من طراز إس-300) في المدينة أمس ، ست منها أصابت المنطقة السكنية وأصاب صاروخ أراضي حديقة للمناظر الطبيعية".

وذكرت وزارة الداخلية الأوكرانية، أن الهجوم أسفر عن إلحاق أضرار بـ 34 مبنى سكنيا و20 منزلا خاصا ومواد خاصة بالبنية التحتية و12 سيارة.