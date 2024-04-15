تعيد الضربة الصاروخية الإيرانية على إسرائيل، للأذهان ضربة صاروخية قديمة منذ أكثر من 30 سنة شنها عدو إيران اللدود صدام حسين الرئيس العراقي السابق على الاحتلال الإسرائيلي؛ لتظهر العديد من الاختلافات بين هجمتين نادرا ما تعرضت لها إسرائيل في تاريخها القصير، ولتظهر عددا من المفارقات الغريبة بسبب تغير الوضع في العراق خاصة على مدار 30 عاما.



وتسرد جريدة "الشروق"، مقارنة بين ضربة الجيش العراقي تحت حكم حزب "البعث" برئاسة صدام حسين للاحتلال، وبين ضربة الإيرانية.



الدوافع



ذكرت وكالتا فارس وتسنيم الإيرانيتين، نقلا عن المصادر الرسمية، أن دوافع الهجوم الصاروخي الإيراني كان انتقاما للضربة الإسرائيلية على القنصلية الإيرانية في دمشق.



وقالت "الجارديان" بالمقابل، إن سبب الضربة العراقية الصاروخية استفزاز الاحتلال الإسرائيلي لدخول حرب مباشرة مع العراق ينتج عنها انسحاب الدول العربية من تحالفاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية ما كان سيسبب خسائر عظيمة لأمريكا بالمنطقة.



وأوضح كتاب العمليات السرية في عهد الرئيس الأمريكي رونالد ريغان، أن الدعم الإسرائيلي للنظام الإيراني بـ80% من أسلحتها المستخدمة في الحرب ضد العراق ومشاركة إسرائيل مباشرة بضرب مفاعل تموز العراقي، كل منهما كان وراء استهداف العراق للاحتلال.



بين هجمات صدام وهجمات إيران



استهدف الجيش العراقي، الاحتلال بـ42 صاروخ الحسين المطور عن صواريخ سكود بمدى 650 كيلو مترا، وفقا لمعهد ماساتشوستس الأمريكي للدراسات العسكرية.



واستمرت الضربات العراقية من 17 يناير حتى 23 فبراير 1991.



وأما علي الجانب الإيراني، استهدفت الضربة الإيرانية الاحتلال بـ120 مسيرة من طراز شهيد، و31 صاروخ كروز، و120 صاروخا باليستيا، بحسب الجارديان.



خسائر الاحتلال



تكبد الاحتلال، خلال الضربات العراقية أضرارا أصابات 4100 مبنى وتدمير 32 بناية أخرى، وفقا لـ"جيروزاليم بوست".

ولقي 75 إسرائيليا مصرعهم بسبب موجة استخدام خاطئة لأقنعة الغاز خشية استخدام العراق للسلاح الكيماوي في الصواريخ، رغم أن ذلك لم يحدث ولكن الذعر تكفل بإيقاع الضحايا.



وأما في ما يتعلق بالضربة الإيرانية، فقد نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن متحدث جيش الاحتلال دانيال هاجري، إصابة 12 شخصا في صحراء النقب، وتضرر قاعدة جوية.



صواريخ إيرانية بعلم الوصول



رصدت وسائل إعلام مختلفة، مقاطع مصورة لإطلاق المسيرات الإيرانية قبل ساعات من بلوغها الأراضي المحتلة في ما يشبه العرض العسكري.



وذكر معهد "ماساتشوستس" عن الهجمات العراقية الصاروخية، أن أول هجمتين فاجأتا الاحتلال بينما بقية الهجمات كانت أميركا تعلم الاحتلال بها عن طريق رصد الأقمار الصناعية.



ردود الفعل



ذكرت "الجارديان"، أن عددا من الدول ردت على الضربة الإيرانية بطلب التهدئة بين الطرفين، وأكدت إيران نفسها رسميا انتهاء ضربتها الانتقامية على إسرائيل.

وقالت "جيروزاليم بوست" عن الهجمات الصاروخية العراقية، إن الولايات المتحدة الأمريكية طالبت إسرائيل التزام الصمت خشية من تبعات وقوع حرب مباشرة بين العراق وإسرائيل تؤدي لانسحاب الدول العربية من التحالف.



مفارقات



تبين خلال الفقرات السابقة، أن إيران التي تتزعم محور المقاومة الدولي لإسرائيل حاليا كانت تتلقى دعما عسكريا إسرائيليا خلال حربها ضد العراق، بينما نظام الجمهورية الإسلامية كان هو القائد لدولة إيران خلال الفترتين.



وظهرت مفارقة ثانية، إذ إن العراق شارك في كل من الضربتين المذكورتين، ولكن في أولاهما كان العراق من يشن الهجمة بصواريخ مطورة عراقيا على يد الجيش العراقي النظامي، ولكن في الضربة الإيرانية انطلقت الصواريخ من أرض العراق بإشراف مجموعات غير نظامية تحت قيادة إيرانية باستخدام أسلحة مطورة إيرانيا.



وظهر قاسم مشترك بين الضربتين، إذ اقتصر الدور الأمريكي على توجيه الأوامر للاحتلال الإسرائيلي بالتزام الصمت؛ تجنبا للإضرار بمصالح أميركا في الشرق الأوسط.