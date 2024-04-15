 بقصد اللهو.. القبض على شخصين لرشهما فوم على سيارات الشرطة بمطروح - بوابة الشروق
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بقصد اللهو.. القبض على شخصين لرشهما فوم على سيارات الشرطة بمطروح

مصطفى عطية
نشر في: الإثنين 15 أبريل 2024 - 9:05 م | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2024 - 9:05 م

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بمحافظة مطروح لقيامهما برش سبراى "فوم" على إحدى سيارات الشرطة أثناء سيرها وقت خروج الأهالي من صلاة العيد بقصد اللهو.


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