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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من ضبط شخصين بمحافظة مطروح لقيامهما برش سبراى "فوم" على إحدى سيارات الشرطة أثناء سيرها وقت خروج الأهالي من صلاة العيد بقصد اللهو.