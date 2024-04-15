كفرالشيخ: تحرير 7 محاضر تموينية بفوه

تابع اللواء جمال نورالدين محافظ كفرالشيخ، جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة فوه برئاسة اللواء علاء يوسف، في الحملات التموينية للرقابة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز، بالتعاون مع إدارة التموين وإدارة الصحة وإدارة الطب البيطري.

وأسفرت الحملة، عن تحرير 7 محاضر لمخالفات تموينية تم ضبطها خلال حملات الرقابة على الأسواق تضمنت "محضر نقص وزن، ومحضرين طفايات حريق، و4 محاضر شهادات صحية"، تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، والعرض على النيابة العامة للتحقيقات.

وكلف محافظ كفرالشيخ، الجهات المعنية، وقيادات مديرية التموين، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك، بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمنشآت التجارية والمخابز ومنافذ بيع السلع؛ لضبط الأسواق وضمان حصول المواطنين على السلع الغذائية بالأسعار المحددة والجودة المطلوبة.

وشدد محافظ كفرالشيخ، على توفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعارها المخفضة، خاصةً السلع الإستراتيجية من بينها السكر والأرز والزيت والدقيق، من خلال الحملات اليومية للرقابة على الأسواق والمنشآت التجارية، مشيرًا إلى أهمية توعية المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفات تموينية من خلال الخط الساخن.