 المستشار الألماني يؤكد خلال زيارته للصين على مبدأ سلامة الحدود بين الدول - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المستشار الألماني يؤكد خلال زيارته للصين على مبدأ سلامة الحدود بين الدول

شنغهاي - د ب أ
نشر في: الإثنين 15 أبريل 2024 - 11:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 15 أبريل 2024 - 11:15 ص

أكد المستشار الألماني، أولاف شولتس، مبدأ سلامة الحدود بين الدول خلال زيارته للصين.

وقال شولتس، اليوم الاثنين، خلال مناقشة مع طلاب في جامعة تونغجي في شنغهاي، إنه يجب ضمان "عدم الاضطرار إلى الخوف من الجيران"، وأضاف: "لا ينبغي حدوث إزاحة في الحدود بالقوة".

كما أوضح شولتس ضرورة تعزيز المؤسسات الدولية، مثل منظمة التجارة العالمية أو المحكمة الدولية لقانون البحار.

وتحاول روسيا حاليا إحداث إزاحة في الحدود من خلال حربها مع أوكرانيا، وهناك أيضا مخاوف من قيام الصين بمهاجمة جزيرة تايوان، التي تعتبرها جزءا من أراضيها، وهددت القيادة الصينية بغزوها عدة مرات.

كما تدخل الصين في نزاع مع دول مجاورة مثل فيتنام وماليزيا والفلبين حول مناطق بحرية في بحر الصين الجنوبي.

وشانغهاي هي المحطة الثانية في زيارة المستشار للصين التي تستغرق 3 أيام، والتي استهلها بزيارة مدينة تشونجتشينج أمس الأحد، ويواصل شولتس غدا الثلاثاء جولته بالتوجه إلى بكين لإجراء محادثات سياسية مع الرئيس الصيني شي جين بينج ورئيس الوزراء لي تشيانج

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