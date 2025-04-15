كشف وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة اليوم الاثنين عن أن أكثر من 5ر6 ملايين معتمر أتوا من خارج المملكة خلال الربع الأول لعام 2025 .

وقال الربيعة، في تصريحات له اليوم الاثنين إنه خلال الربع الأول من هذا العام بلغ عدد المعتمرين والزوار أكثر من 5ر6 ملايين معتمر من خارج المملكة، خلال الربع الأول من العام الحالي بزيادة تجاوزت 11% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.

وأضاف الوزير، في كلمته خلال منتدى العمرة والزيارة، أن قطار الحرمين السريع شهد زيادة في عدد الركاب من 3ر3 مليون راكب عام 2022، إلى 8ر8 ملايين راكب عام 2024، مما يعكس التحسينات المستمرة لخدمة النقل المقدمة إلى المعتمرين والزوار، وفق لقناة "الإخبارية" السعودية اليوم الاثنين.

وأضاف الربيعة ، "أن هذه النسخة من منتدى العمرة والزيارة تشهد مشاركة نوعية بـ330 شركة عمرة سعودية يلتقون مع 8 آلاف وكيل عمرة من مختلف دول العالم؛ حيث سيشهد المنتدى توقيع ما يقارب من 4 آلاف اتفافية".

وحددت وزارة الحج والعمرة السعودية، الأحد 13 أبريل /نيسان الجاري، آخر موعد لدخول المعتمرين إلى المملكة، وذلك في إطار الاستعداد لموسم حج هذا العام.

وأشارت الوزارة، في بيان، إلى أن الموعد النهائي لمغادرة المعتمرين هو الثلاثاء 29 أبريل/نيسان، مؤكدةً أن البقاء بعد هذا التاريخ يُعد مخالفة تعرّض أصحابها للعقوبات النظامية.

وأهابت الوزارة بضرورة التزام الأفراد وشركات ومؤسسات العمرة بالأنظمة والتعليمات المنظمة لمغادرة المعتمرين في الأوقات المحددة، مشددةً على أن أي تأخر في المغادرة بعد التاريخ المحدد سيُعد مخالفة.

وأشارت إلى أن عدم الإبلاغ عن تأخّر المعتمرين من قِبل الشركات قد يترتب عليه فرض غرامات مالية تصل إلى 100 ألف ريال، مع اتخاذ إجراءات نظامية بحق المتسببين.