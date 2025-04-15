هيئة الأنفاق تعرض محتوى مرئي عن نجيب محفوظ بمحطات المترو والقطار الخفيف

تحت شعار "محفوظ.. في القلب"، وتحت رعاية نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، كامل الوزير، أعلنت الهيئة القومية للأنفاق مشاركتها في فعاليات التكريم للأديب والمفكر العالمي، نجيب محفوظ، الحاصل على جائزة نوبل في الأدب، والتي تقيمها وزارة الثقافة.

وتأتي المبادرة الرئاسية للتنمية البشرية ضمن حملة "بداية جديدة لبناء الإنسان"، للتأكيد على دور مؤسسات الدولة في ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء، حيث أعلنت وزارة النقل ممثلة في الهيئة في مبادرة وزارة الثقافة التي أُطلقت للاحتفاء برموز الفكر والإبداع المصري.

وقالت هيئة الأنفاق، في بيان اليوم الثلاثاء، إنها تقومبعرض محتوى مرئي تعريفي عن الأديب الكبير عبر الشاشات الدعائية بمحطات مترو الأنفاق والقطار الكهربائي الخفيف والإذاعة الداخلية، بهدف تعريف الركاب – وخاصة الأجيال الجديدة – بإسهامات نجيب محفوظ الأدبية ودوره في إثراء الثقافة المصرية والعربية.

وأضافت أن هذه المبادرة كان لها أثر نفسي بالغ وإيجابي على مستخدمي مترو الأنفاق والقطار الكهربائى، حيث لاقت إشادة واسعة وتقديرا كبيرا من المواطنين الذين أعربوا عن سعادتهم بهذا اللفتة الثقافية الراقية، التي أعادت إلى الأذهان سيرة أحد أعظم رموز الأدب المصري والعربي.

وأشارت هيئة الأنفاق إلى أن مثل هذه المبادرات تساهم في تعزيز الانتماء والاعتزاز بالهوية المصرية، وتؤكد على دور الثقافة في الارتقاء بالوعي العام، منوهة إلى أن "نجيب محفوظ... سيظل دائمًا في القلب"، وسيبقى نبراسا للفكر، ورمزا خالدا للإبداع المصري الأصيل.