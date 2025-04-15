الأهلي: خلافات بين كولر وشوقي؟ «الأكاذيب قدر يواجه الكبار»

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نفى محمد ثابت المنسق الإعلامي لقطاع الكرة بالنادي الأهلي والمتحدث الرسمي باسم الفريق وجود أي خلافات بين مارسيل كولر المدير الفني، ومحمد شوقي نائب مدير قطاع الكرة والقائم بأعمال مدير الكرة بالجهاز الفني.

صرح ثابت عبر قناة الأهلي مساء الإثنين "لا توجد أي خلافات بين كولر ومحمد شوقي، وقدر الفريق الكبير أن يتم تصيد له لإيجاد أي مشاكل".

وأضاف "هذه الأكاذيب خرجت أيضا وقت تواجد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة السابق".

وأتم المنسق الإعلامي بالأهلي تصريحاته في هذا الصدد "كل صحفي يجتهد بأنه يملك المعلومة، لكن من يملك المصدر لهذه المعلومات فليكشفه لنا".

ويعمل مارسيل كولر مديرا فنيا للأهلي منذ صيف 2022 بينما يتولى محمد شوقي مسؤولية نائب مدير قطاع الكرة لشؤون الفريق الأول في أوائل فبراير الماضي.