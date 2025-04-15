تعرّف على أحدث التطورات الميدانية في اليوم 29 من استئناف العدوان على غزة

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واصلت طائرات الاحتلال لقصفها لمختلف مناطق قطاع غزة في اليوم ٢٩ لعودة الحرب مخلفة أعداداً كبيرة من الشهداء والجرحى.

وواصل جيش الاحتلال عملية نسف المربعات السكنية بحي تل السطان غرب رفح وبمخيم الشابورة وسطها فيما شهد حي الشجاعية عمليات نسف أخرى، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وفي جنوب القطاع، ارتقى ثلاثة شهداء وأصيب آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال خيمة تؤوي نازحين غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

واستهدفت طائرة بدون طيار إسرائيلية مركب صيد متوقف على ساحل بحر بلدة القرارة شمال غربي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وأصيب عدد من المواطنين جرّاء قصف جوي إسرائيلي على منزل في منطقة جورة اللوت شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة.

ونفذت مدفعية الاحتلال قصفا على شمالي بلدة عبسان الكبيرة شرقي خان يونس جنوبي قطاع غزة. أما في غزة والشمال، ارتقى شهيد وأصيب آخرون جرّاء قصف طائرات الاحتلال منزلًا في شارع الجلاء بحي الشيخ رضوان شمالي مدينة غزة.

وانتشلت فرق الدفاع المدني جثامين ستة شهداء جرّاء قصف طائرات الاحتلال لأحد المنازل في حي التفاح شمال شرقي مدينة غزة.

وارتقى شهيدان بقصف طائرات الاحتلال خيمة في محيط ملعب "بي سبورت" المقابل لقرية كنعان بمشروع بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

وقالت وزارة الصحة في غزة إنه وصل مشافي القطاع ٣٩ شهيدًا، و١١٨ مصاباً خلال الـ ٢٤ ساعة الماضية.

وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٥٠٩٨٣ شهيدا و١١٦٢٧٤ مصاباً منذ السابع من أكتوبر للعام ٢٠٢٣. وبلغت حصيلة الشهداء والإصابات منذ ١٨ مارس ٢٠٢٥، ١٦١٣ شهيدًا، ٤٢٣٣ مصاباً.