برشلونة يتأهل لنصف نهائي دوري الأبطال رغم الخسارة بثلاثية أمام دورتموند

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تغلب بوروسيا دورتموند على برشلونة بنتيجة 3-1، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب سيجنال ايدونا بارك، في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

افتتح جيراسي التسجيل لصالح بوروسيا دورتموند في الدقيقة 11 من ركلة جزاء.

وأضاف جيراسي التسجيل لدورتموند في الدقيقة 49 من ركلة ركنية أسكنها جيراسي الشباك برأسية متقنة، ليوقع على هدفه الثاني في المباراة.

وقلص برشلونة تأخره بهدف بالنيران الصديقة عن طريق رامي بن سبعيني بالخطأ في مرماه في الدقيقة 54.

ووقع جيراسي على ثالث أهدافه «هاتريك» في المباراة في الدقيقة 76 مستغلا خطأ آراوخو ووضع الكرة في الشباك من داخل منطقة الجزاء لتشتعل المباراة..

حاول دورتموند تسجيل هدفا آخر لتقليص النتيجة والإبقاء على حظوظه للتأهل للدور نصف النهائي لكن محاولاته لم تكلل بالنجاح لتنتهي المباراة بنتيجة 3-1، ليودع الفريق الألماني البطولة ويتأهل برشلونة لنصف النهائي رغم الخسارة بمجموع اللقاءين 3-1.