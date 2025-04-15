مقتل 3 رجال شرطة واختطاف اثنين من المشاركين بحملة التطعيم في باكستان

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قال مسئولون، إن قنبلة مزروعة على جانب الطريق انفجرت بالقرب من مركبة تقل أفرادا من قوات الأمن في جنوب غرب باكستان اليوم الثلاثاء؛ مما أسفر عن مقتل 3 رجال شرطة وإصابة 18 آخرين.

ومن ناحية أخرى، اختطف مسلحون، اثنين من المشاركين في حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بشمال غرب البلاد.

ووقع الهجوم الأول في منطقة ماستونج بإقليم بلوشستان، حسبما قال المتحدث الحكومي شاهد ريند.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الانفجار.

وأدان رئيس الوزراء شهباز شريف، في بيان الهجوم، وتعهد بالاستمرار في "مكافحة الارهاب" حتى يتم استئصاله.

ومن ناحية أخرى، هاجم مسلحون مركبة وقاما باختطاف اثنين من المشاركين في عملية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وهما في طريقهماإلى منزلهما بعد زيارة منشآة صحية في منطقة ديرا إسلام الخان بإقليم خيبر بختونخوا، حسبما قال زاهيد خان، أحد رجال الشرطة.

ووقع الاختطاف قبل بدء حملة عامة للتطعيم ضد شلل الأطفال، ستبدأ في 21 أبريل الجاري لتطعيم 45 مليون طفل.