قال الخبير العسكري والاستراتيجي اللواء دكتور سمير فرج، إنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لا يريد تحقيق أي وقف لإطلاق النار في غزة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حضرة المواطن» الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء الثلاثاء، أن نتنياهو إذا أوقف الحرب سيخضع للمحاكمة في قضايا الفساد وسيُحاسب على فشل في تحقيق أي نجاح خلال الحرب التي امتدت لسنة ونصف.

وأوضح فرج، أن مصر تبذل جهودًا كبيرة لوقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كانوا قد طالبوا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الاتصال الهاتفي الأخير بإجبار إسرائيل على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات.

وشدد على أن مصر تركز حاليًّا على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، معقبا: «غزة بتموت من كل شيء.. لا أكل ولا شرب ولا مستلزمات طبية.. كل حاجة منتهية».

ولفت إلى أن مصر كانت قد أقنعت حركة حماس بالتحلي ببعض المرونة في المفاوضات، وذلك فيما يخص المرحلة التي تلي خروج إسرائيل من غزة، موضحًا أن إسرائيل والولايات المتحدة تطلبان عدم وجود حماس في طاقم الإدارة في اليوم التالي للحرب.

ونوه بأن حركة حماس واقفت على الطرح المصرية فيما يخص تشكيل لجنة من 15 شخصية، ليس من بينهم أحد من حماس ولا عناصر المقاومة.

وأوضح أن حماس طلبت تعهدًا من الولايات المتحدة بأنه بعد تسليم المحتجزين لا تستأنف إسرائيل الحرب، باعتبار أن ملف الأسرى هو آخر ورقة في يد حركة حماس، مشددا على أن حماس لها الحق في ذلك ووصفه بالحق المشروع.