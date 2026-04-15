وقالت الهيئة العامة للإحصاء (رسمية)، في بيان الأربعاء، إن "معدل التضخم السنوي لمؤشر أسعار المستهلك بلغ 1.8 بالمئة خلال شهر مارس مقارنة بنظيره من العام السابق".

وعلى أساس شهري، سجل المؤشر ارتفاعا بنسبة 0.3 في المئة مقارنة بفبراير الماضي، وفق الهيئة السعودية.

وأوضحت أن ارتفاع التضخم جاء مدفوعا بزيادة أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى 3.9 في المئة، وأسعار المطاعم وخدمات الإقامة 2.2 في المئة، وأسعار النقل 0.9 في المئة.

ولفتت إلى أن معدل أسعار الجملة بلغ 3.3 في المئة خلال مارس 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، في حين سجل ارتفاعا على أساس شهري 0.2 في المئة مقارنة بفبراير الماضي.

تجدر الإشارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك في السعودية يعكس التغيرات في الأسعار التي يدفعها المستهلكون مقابل سلة ثابتة مكونة من 582 عنصرا، بينما يعكس مؤشر أسعار الجملة تحركات أسعار السلع في مرحلة ما قبل البيع بالتجزئة لسلة ثابتة مكونة من 343 عنصرا.