أصيب 3 فلسطينيين، الأربعاء، جراء استهداف طائرة مسيرة إسرائيلية لتجمع من المواطنين بحي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة.

يأتي ذلك ضمن الخروقات الإسرائيلية اليومية لاتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025.

وقال مصدر طبي في المستشفى المعمداني وسط المدينة لمراسل الأناضول، إن 3 إصابات وصلت إلى المستشفى إثر استهداف طائرة مسيرة مجموعة من المواطنين بقنبلة قرب مفترق دولة في حي الزيتون.

وأوضح شهود عيان أن طائرة مسيرة من نوع "كواد كابتر" ألقت قنبلة على تجمع للمواطنين في المنطقة، ما أدى إلى إصابة 3 منهم، جرى نقلهم إلى المستشفى.

والثلاثاء، قال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان، إن إسرائيل ارتكبت 2400 خرق لاتفاق وقف النار، بما يشمل القتل والاعتقال والحصار والتجويع.

وأسفرت الخروقات المتواصلة للاتفاق عن استشهاد 765 فلسطينيا وإصابة 2140 آخرين، وفق بيان لوزارة الصحة.

وجرى التوصل للاتفاق، بعد عامين من حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل بغزة في 8 أكتوبر 2023، بدعم أمريكي، وتواصلت بأشكال مختلفة بعد ذلك، وخلفت أكثر من 72 ألف شهيد وما يزيد على 172 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا واسعا طال 90% من البنى التحتية.